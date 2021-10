Genel Sağlık İş’te görev değişimi

Çorum Genel Sağlık-İş’te yönetim kurulu Dr. Cenk Erol’un başkanlığında Derya Yıldız, Özgür Şakalakoğlu, İlhan Kaya, Nail Yıldız, Şahinder Dokuyucu ve Ebru Çiftçi’den oluştu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sağlık İş Sendikası her alanda, her durumda sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya, taleplerini iletmeye ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için her zeminde mücadelesine kararlılıkla devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)