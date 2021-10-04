Genel Sağlık İş’te görev değişimi
Genel Sağlık İş Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurulu’nda Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi’nin Genel Merkez Hukuk ve TİS Sekreteri olarak görev alması nedeniyle sendikanın il temsilciliğine Dr. Cenk Erol getirildi.
Güncel 04.10.2021, 23:24
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Çorum Genel Sağlık-İş’te yönetim kurulu Dr. Cenk Erol’un başkanlığında Derya Yıldız, Özgür Şakalakoğlu, İlhan Kaya, Nail Yıldız, Şahinder Dokuyucu ve Ebru Çiftçi’den oluştu.
Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sağlık İş Sendikası her alanda, her durumda sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya, taleplerini iletmeye ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için her zeminde mücadelesine kararlılıkla devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)
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