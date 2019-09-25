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Genel Sağlık İş üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri “birlik ve dayanışma” kahvaltısı dolayısıyla Çorum'da bir araya geldi.

Genel Sağlık İş üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri “birlik ve dayanışma” kahvaltısı dolayısıyla Çorum'da bir araya geldi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:58
Genel Sağlık İş üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Genel Sekreter Sinan Sevimli, Genel Mali Sekreter Derya Uğur, Genel Hukuk Sekreteri Gazi Çeliker, Çorum Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Eğitim İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özler Arın Bekar ve çok sayıda sendika üyesinin katıldığı kahvaltıda bir konuşma yapan Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, çalışma koşullarının günden güne ağırlaştığını, iş yükü fazlalaştığını, ücretlerin azaldığını bildirdi.

Genel Başkan Zekiye Bacaksız ise içinde bulundukları süreçte sendikal örgütlenmenin önemine değinerek, mücadelelerine Atatürk ilke ve devrimleri ışığında devam edeceklerini belirtti.

Eğitim İş Çorum İl Başkanı İlhan Yaşar da çalışma hayatında kazanım sağlamanın tek yolunun örgütlü mücadeleden geçtiği söyledi.

(Haber Merkezi)

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