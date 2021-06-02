Genel Müdür Duran’dan Vali ve Başkan’a ziyaret

Çorum’da yayın yapan gazetelerin sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle Anitta Otel’de biraraya gelen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran toplantının ardından Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamlarında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu’nun çalışmaları hakkında Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a bilgi veren Genel Müdür Duran ayrıca BİK yayınlarından da hediye etti. Nazik ziyareti için Duran’a teşekkür eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın da ziyaret anısına çeşitli hediyeler verdiler.

BİK Yönetim Kurumu Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Şube Müdürü Abdullah Güler de ziyarette hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

