Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"

İnsana ve doğaya saygılı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak sorumluluk aldığı her alanda müşterilere ve tüm paydaşlara değer katmak misyonu doğrultusunda kurumsal kültürü ve insan kaynağını yeni nesil uygulamalar ile geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne destek vermeye devam ediyor. Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasına Türkiye’de öncülük eden KalDer ile YEDAŞ yeniden bir araya gelerek kan tazeledi.

"Mükemmellik yolculuğumuza hız verdik"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sürdürülebilir bir büyüme için oluşturdukları stratejik planları hayata geçirdiklerini belirtti. Amaçlarının, yapacakları yatırımlar ile küresel bir enerji şirketi haline gelmek olduğunu kaydeden Genel Müdür Bora, “Grup olarak, tüm paydaşlarına değer katmaya, mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir geleneğe sahibiz. EFQM mükemmellik modeli ve ‘toplam kalite yönetimi’ anlayışını, şirketimizin stratejik yönetim şekli olarak belirleyerek 2012 yılı sonunda girdiğimiz değerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız sahibi ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Modeli sürecimize entegre ederken şirket kültürümüzde önemli yere sahip olan ‘aidiyet duygusu’ ve ‘yön birliği’ni ortaya koyarak modeli içselleştirdik ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yayılımını sağlayarak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduk. Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye önem veren bir ekibine sahibiz. Yenilikçi yapımız ve hızlı karar alma kabiliyetimiz, sektörde başarı gösteren elektrik dağıtım şirketi olarak öne çıkmamızı sağlıyor” dedi.

Elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguladıklarını söyleyen Müdür Bora, “KalDer ile üyeliğimizi yenilememiz EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmamızı destekleyecek. ‘Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik’ anlayışı çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliğe giden yolda tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerektiği gibi elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguluyoruz. Mükemmelliğe giden yolda tüm paydaşlarımız ile bayrağı çok daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz ve bu enerjiye fazlasıyla sahibiz” diye konuştu.