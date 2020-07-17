Gençlik ve Spor İl Müdürü Eğer’e “hayırlı olsun” ziyareti
Güncel 17.07.2020, 20:00
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Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, spor yazarımız Yalçın Kıbır, arkadaşlarımız Hüseyin Aşkın ve Rıfat Kara, Yavruturna Mahallesi’ndeki yeni binada hizmet vermeye başlamaları nedeniyle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler ve yeni binada hizmetlerinin başarıyla devamını dilediler.
ÇORUM HABER mensuplarının ziyaretinde, Şube Müdürü İbrahim Başbölük de bulundu.
(Haber Merkezi)
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