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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çorum’a geldi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Güncel 30.09.2021, 23:36
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Eğitime Destek Platformunun Genişletilmiş İl İstişare toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelen Bakan Yardımcısı Aksu, makamında ziyaret ettiği Vali Çiftçi ile görüştü.
Ziyarette, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş yer aldı.
(Nurdan AKBAŞ)
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