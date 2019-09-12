Gençlik ve Engelli Eğitim Merkezlerine kurs kayıtları başladı

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenlenen kurslar 2019-2020 eğitim-öğretim sezonun başlaması ile yeniden başlıyor.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz kurslarının sona ermesi ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim sezonu kurs kayıtları 21 Eylül’de başlayacak. Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, gençlik merkezlerinde çocukların ve gençlerin bireysel yeteneklerini geliştirmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda da başlatılan kursların bu yılda düzenleneceğini belirtti.

Öğrencilerin okuldan aldıkları eğitime destek verebilmek ve ek eğitimler almalarını sağlayacak kurslar düzenlediklerini dile getiren Yağbat, “Belediyemizin bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenlenen kurslar bu yıl da düzenlenecek. İlkokuldan başlayarak üniversiteye hazırlığa kadar birçok alanda kurslar açacağız. İngilizce, Tarih, Coğrafya, Matematik, Kur’an-ı Kerim, Arapça, gitar, keman, bağlama, ney, resim, el sanatları, bilgisayar, masa tenisi, halk oyunları, basketbol, voleybol, futsal, futbol, badminton, yüzme, buz pateni, bowling, fitness gibi akademik, Sanatsal ve spor branşlarında toplam 42 kişisel gelişim kursu açıyor ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilere okulda aldıkları eğitimlere ilave amacıyla matematik, fen ve teknoloji, kimya, biyoloji, Türkçe, edebiyat, sosyal bilimler, Kur’an-ı Kerim, siyer, temel dini bilgiler, İngilizce, Arapça ve Osmanlıca gibi kurslar açıyoruz. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz Buhara Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi ve Mimar Sinan Gençlik Merkezi’ne giderek kayıt için başvuru formlarını doldurabilirler. Öte yandan Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tarafından başlatılan kurslar ise 16 Eylül tarihinde başlayacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)