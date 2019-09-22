“Gençlik sahipsiz bırakılmamalı”

Mehmet Zahit Kotku Camii altında gerçekleştirilen açılışa Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve çok sayıda davetli katıldı.

Devane Cami İmam hatibi Selahattin Meşe’nin Kuran’ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇORUMGAZ Genel Müdürü ve Ahlatcı Holding temsilcisi Kasım Kahraman, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç birer selamlama konuşması yaptı.

Ak Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan açılışta yaptığı konuşmada, gençliğin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Gençlerin sahipsiz bırakılması halinde akıllarını çelecek kişiler bulunduğunu ve 15 Temmuzların yeniden yaşanabileceğini anlatan Ceylan, en büyük sorumluluklardan birinin de MKYK üyesi olarak kendi üzerinde bulunduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından gençlik merkezi protokol mensupları tarafından açıldı.

Ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilere milli manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerin benimsetileceği gençlik merkezinde Kuran’ı kerim kursu, görme engellilere yönelik Kuran’ı Kerim kursu, Ebru, Hüsnü Hat atölye çalışmaları, satranç kursu, kitap okuma etkinlikleri, cami ve gençlik buluşmaları ile etüt çalışmaları yapılacak.

(Erkan BAYATLI)