Gençlik projelerine 15 milyon TL destek

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı. Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Bakan Muharrem Kasapoğlu, gençlik projeleri destek programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktıklarını ve bu projelere 15 milyon liralık kaynak sağlanacağını kaydetti.

“Program çerçevesinde, 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, öz güven sahibi, uluslar arası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, tasarlanacak ve uygulamaya geçirilecek projelere destek sağlanacak” diyen Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Program çerçevesinde gençlerimizin, 'Gönüllülük', 'Kültür ve Sanat', 'Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre Bilinci' ve 'Hayvanların Korunması' başlıklarındaki projelerine destek verilecek.” (AA)