Gençlik Obası hizmete açıldı

Sıklık Tabiat Parkı içerisine 8 dönümlük alan üzerine yapılan, 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesisin bulunduğu Çorumlu Obası Gençlik Kampının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri ve protokol üyelerinin de hazır bulunduğu açılış törenine ilgi yoğun oldu.

Oba çadırlarının gezilmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptıkları konuşmada Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Türkiye’de oba konseptinde ilk gençlik kampını Çorum’a kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin yatılı olarak da kalabilecekleri Çorumlu Obası’nın geleneksel sporların da yaşatılacağı bir yer olacağını belirterek, “Çorumlu Obası Gençlik Kampı şehrimize hayırlı olsun” dedi.



Vali Mustafa Çiftçi de yaptığı konuşmada oba hakkında bilgi verdi. Sıklık Tabiat Parkı içerisinde 20 bin metrekarelik alana inşa edilen obanın 2.5 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, gençlik obasının Çorum’da çok önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik Kampı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve davetliler katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)