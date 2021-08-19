Gençlik Obası açılışa hazırlanıyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından çalışmaları büyük bir hızla sürdürülen Gençlik Obası’nı gezdi.

Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yapımına başlanan 8 dönümlük obada 6 metre çapında 10 çadır, 15 metre çapında 1 otağ çadırı ve 1 ek bina yapımı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, çalışmalar hakkında heyete bilgiler verdi.

Gençlik Obasının tüm Türkiye’ye örnek olacağını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Çorum Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Gençlik Obası, belediyemiz her alanda olduğu gibi kültürel, sosyal ve spor alanında da çalışmalarına bir örnek. Kültürümüzü yaşatmaya dair bu projede emeği geçen, başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Sadece Çorum’a değil bölgeye de hitap etmesi Çorum’a büyük katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, projenin tarihi ve kültürel açıdan gençlere büyük katkılar sağlayacağını vurgulayarak, “Hem tarihimizi yaşatmak hem de kültürümüzü yeniden canlandırmak adına yapılan bu projenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

AÇILIŞ EKİM AYINDA

Gençlik Obası’ndan ücretsiz olarak herkesin yararlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Arkadaşlarımız Gençlik Obası’nda çalışmalarını gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm çalışmalar bittikten sonra önemli bir lokasyon haline getireceğimiz bu Gençlik Obası, tüm vatandaşlarımızın dinlenebileceği, huzurlu anlar yaşayacağı, tarihini ayağa kaldıracağı, kültürümüzü yeniden yaşayacağı bir yer olacak. Ekim ayının ilk haftasında açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çeşitli etkinliklerle özellikle gençlerimizin keyifli vakit geçireceği obamız, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Gençlik Obası ziyaretinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş hazır bulundu. (Haber Merkezi)