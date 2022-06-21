Gençlik Merkezlerinin Yaz Kursu Kayıtlarına Yoğun İlgi
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde yaz dönemi kursları için kayıtlar başladı. 18 Haziran Cumartesi günü başlayan kayıtlara ilgili yoğun oldu. Bu yıl 22 branşta açılacak olan yaz kursları 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Çorum Belediyesi bu yıl da gençlik merkezleri bünyesinde açacağı yaz kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacak. 8 ayrı gençlik merkezinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere toplam 22 branşta kurs açılacak.
Yaz kurslarında; akademik branşlarda Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji, sanatsal ve kültürel alanda gitar, bağlama, keman, piyano, satranç, akıl oyunları, bilgisayar, robotik kodlama, resim ve el sanatları branşlarında eğitim verecek.
YAZ KURSLARI 27 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde başlayacak kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Melik Gazi Gençlik Merkezlerine giderek sınırlı sayıda kalan kontenjanlara kayıtlarını yaptırabilecekler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31