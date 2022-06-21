Gençlik Merkezlerinin Yaz Kursu Kayıtlarına Yoğun İlgi

Çorum Belediyesi bu yıl da gençlik merkezleri bünyesinde açacağı yaz kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacak. 8 ayrı gençlik merkezinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere toplam 22 branşta kurs açılacak.

Yaz kurslarında; akademik branşlarda Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji, sanatsal ve kültürel alanda gitar, bağlama, keman, piyano, satranç, akıl oyunları, bilgisayar, robotik kodlama, resim ve el sanatları branşlarında eğitim verecek.

YAZ KURSLARI 27 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde başlayacak kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Melik Gazi Gençlik Merkezlerine giderek sınırlı sayıda kalan kontenjanlara kayıtlarını yaptırabilecekler.

