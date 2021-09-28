Gençlik Merkezlerine kayıtlar devam ediyor

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere acele etmeleri tavsiyesinde bulunarak “Kayıt yaptıran öğrencilerimize okullarından aldıkları eğitime ilave olarak eğitime destek kursları vereceğiz. Kur’an-ı Kerim dersleri, sanatsal ve yetenek kursları, YKS’ye hazırlık, değerler eğitimi, LGS’ye hazırlık, eğitici geziler, spor kursları, akıl ve zekâ oyunları gibi derslerde öğrencilerimize kurslar açarak katkı vereceğiz. “dedi.

Candan kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ve velilerin Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi ve Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezlerine gelerek kayıtlarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

