“Gençlik Merkezlerinden 14 bin 443 kişi yararlandı”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı programında gençlerle ilgili projelerinin neler olduğu, projelere destek veren kurum ve kuruluşlar, 2020’de kaç gence ulaşıldığı, gençlerin en çok tercih ettiği spor dalları ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu’nun hazırladığı rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Ahmet Tuna, 2021 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 değişik projenin yürütüldüğünü belirterek bu projeleri Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek sağladığını vurguladı.

Bu kapsamda Çorum Gençlik Merkezi’nde 790 kadın, 649 erkek; Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde 4 bin 597 kadın, 4 bin 665 erkek; Sungurlu Gençlik Merkezi’nde 1095 kadın ile 975 erkek, Osmancık Gençlik Merkezi’nde 605 kadın ile 705 erkek, Alaca Gençlik Merkezi’nde ise 141 kadın ve 221 erkek olmak üzere toplam 7 bin 228 kadın ve 7215 erkek olmak üzere 14 bin 443 gencin yararlandığını da belirten Tuna, gençlerin en çok seçtiği spor dallarının ise futbol, basketbol ve voleybol olduğunu bildirdi.

(Haber Merkezi)

