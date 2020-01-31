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Gençlik merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, yeni dönem kurs kayıtlarını yarın başlatıyor.

Gençlik merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, yeni dönem kurs kayıtlarını yarın başlatıyor.

31 Ocak 2020 Cuma 00:18
Gençlik merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başlıyor

Yüzme, basketbol, futsal, voleybol, badminton, dart, bocce, masa tenisi, bowling, buz pateni ve halk oyunları alanlarında hizmet verecek spor kurslarının yanı sıra merkezlerde eğitime destek amaçlı kurslar da açılacak.

Gençlik merkezlerinin Çorum'un eğitim ve kültürüne renk katmaya devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için psiko-sosyal gelişimlerinde çok önemli yere sahip olan bu etkinlikleri, her biri alanında çok iyi birer eğitmen olan kadromuzla hazırlıyoruz. Her dönem bu etkinliklere yenilerini ekleyerek gençlerimize daha zengin bir eğitim sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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