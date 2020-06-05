Gençlik Merkezleri yeniden açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararları açıklayıp 1 Haziran’dan itibaren kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve gençlik merkezlerinin şartlar dâhilinde faaliyetlerini sürdürebileceklerini belirtmesiyle Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrencilerin ders çalışması için uygun hale getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle eğitime ara veren Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bu kararla birlikte yeniden açılarak öğrencilerine kavuşmuş olacak. Gençlik merkezleri kontrollü sosyal hayat ve normalleşme sürecinde kişisel gelişim ve eğitim öğretime destek kurlarını devam ettirmeyecek, desr çalışmak isteyen öğrenciler sosyal mesafe kuralı ve alınan tedbirlere uymak koşuluyla gençlik merkezlerinde ders çalışabilecek. Bu bağlamda Buhara ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezleri 6 Haziran Cumartesi 09.00 itibariyle açılacak ve haftanın 6 günü hizmet verecek. Ayrıca 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren İkbal, Akkent, Bahçelievler ve Mimarsinan Gençlik Merkezleri de açılmış olacak.

Derslikler temizlenerek dezenfekte edildi

Uzun süren aradan faydalanan belediye ekipleri, tüm merkezlerde tadilata ihtiyaç duyulan bölümlerin tadilatını yapmayı ihmal etmedi. Merkezlerin tamamının temizlik ve dezenfekte işlemlerini detaylı bir şekilde yapan ekipler, merkezleri öğrencilerin bu süreçte daha sağlıklı, daha rahat ve güvenle ders çalışması için uygun hale getirdi.