Son Dakika

Gençlik Merkezleri yeniden açılıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri normalleşme sonrasında yeniden faaliyete geçiyor.

Güncel 05.06.2020, 19:47
18
Gençlik Merkezleri yeniden açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararları açıklayıp 1 Haziran’dan itibaren kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve gençlik merkezlerinin şartlar dâhilinde faaliyetlerini sürdürebileceklerini belirtmesiyle Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrencilerin ders çalışması için uygun hale getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle eğitime ara veren Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bu kararla birlikte yeniden açılarak öğrencilerine kavuşmuş olacak. Gençlik merkezleri kontrollü sosyal hayat ve normalleşme sürecinde kişisel gelişim ve eğitim öğretime destek kurlarını devam ettirmeyecek, desr çalışmak isteyen öğrenciler sosyal mesafe kuralı ve alınan tedbirlere uymak koşuluyla gençlik merkezlerinde ders çalışabilecek. Bu bağlamda Buhara ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezleri 6 Haziran Cumartesi 09.00 itibariyle açılacak ve haftanın 6 günü hizmet verecek. Ayrıca 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren İkbal, Akkent, Bahçelievler ve Mimarsinan Gençlik Merkezleri de açılmış olacak.

Derslikler temizlenerek dezenfekte edildi
Uzun süren aradan faydalanan belediye ekipleri, tüm merkezlerde tadilata ihtiyaç duyulan bölümlerin tadilatını yapmayı ihmal etmedi. Merkezlerin tamamının temizlik ve dezenfekte işlemlerini detaylı bir şekilde yapan ekipler, merkezleri öğrencilerin bu süreçte daha sağlıklı, daha rahat ve güvenle ders çalışması için uygun hale getirdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:14
Yatsı 22:01

Gelişmelerden Haberdar Olun

@