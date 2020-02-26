Gençlik Merkezi’nden “Şiir Dinletisi” daveti

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri Sosyal İşler Sorumlusu Volkan Avcı nezaretinde Vali Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaret eden heyet 17 Mart 2020 Salı günü Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak “Vatan ve Bayrak” adlı şiir dinletisine davet etti.

Ziyaretlerde Vali Çiftçi ile Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya kendilerine gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür eden heyet yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi sunmayı ihmal etmedi.

Vali Çiftçi ile Milli Eğitim Müdürü Sarı’da ziyaret ve davet için heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)