Gençlik Merkezi öğrencileri, Milli Şair’in Müze Evini ziyaret etti
Güncel 14.03.2022, 16:39
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Çorum Belediyesi’nin Gençlik Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Müze Evini ziyaret etti.
İstiklâl Marşının Kabulünün 101. Yılı olması nedeniyle Ankara’da bulunan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Müze Evi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerde Milli Şairin Müze Evini ziyaret ederek, Mehmet Akif’in Türk Kurtuluş Savaşı yıllarını ve İstiklal Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı evi ve hatıralarını yerinde gördü.
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