Gençlik Kitap Kafe için mobilya malzemesi alındı

Gençlik Kitap Kafe Mobilya Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde yapılan ve yaklaşık maliyeti 241 bin 23 TL olan ihalede 24 kalem mobilya malzemesi için 11 firma teklif verdi.

Firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra tekliflere geçildi. Buna göre Ercan Yazılım 149 bin 700 TL teklif sunarken, Ünlü Mobilya 168 bin 145, Sabit Tavil 188 bin 143 TL, Ünal Kurban 188 bin 880 TL, Incotech Çözüm Sistemleri 189 bin 350 TL, Onurmob Tasarım Proje 195 bin 700 TL, Mustafa Arslan 216 bin 360 TL, Okan Kaya 232 bin 500 TL, Karen Dayanıklı Tüketim 243 bin 220 TL, Esra Restorasyon 255 bin TL ve Arma Ders Aletleri 349 bin 880 TL teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Sayın firmaların belgelerin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Nurdan AKBAŞ)

