“Gençlik kendi başına bırakıldı”

Korumasız ve dış etkilere maruz bırakılan gençliğin, kolayca manipüle edilebildiğini anlatan Ali Tufan en çokta sosyal medyanın bu kadar aktif olduğu dönemde kontrolün elden çıktığını söyledi.

Tufan, “Gençliğin yetişmesinde içinde bulunduğu yaşam alanı olsun, zihnen, bedenen ve kalben beslendiği kaynaklar çok önemlidir. Bu kaynakların sıhhatine göre akıbet değişecektir.

O halde gençlik üzerinde özen gösterilmelidir. Bir ülkenin milli bütünlüğü ile dini bütünlüğü kendi arasında yakın ilişki içindedir. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak gençlerimizi manevi doyuma ulaşmış vatan sevdalısı olarak yetiştirmek için çıktığımız bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerekirse kapı kapı dolaşarak Milli Görüş mücadelesini esnafa, öğrencilere, işçilere, bütün vatandaşlara anlatacağız” dedi.(Haber Merkezi)