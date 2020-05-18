“Gençlik karanlık bir geleceğe mahkûm ediliyor”

Emperyalizme karşı mücadelesinin en önemli simgelerinden birisi olan 19 Mayıs’ın Türkiye gençliğine ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak armağan edilmiş olmasının anlamlı olduğunu ancak Türkiye’de gençlerin eğitim ve çalışma koşullar başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Beyaz, “Gençlik, okuldan çalışma yaşamına kadar bugün birçok sorunla karşı karşıyadır. Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme politikaları nedeniyle milyonlarca çocuk ve gencimiz hızla eğitim sisteminin dışına doğru itilirken, her yıl yüz binlerce gencimiz çalışma yaşamında işsizlik, güvencesizlik, taşeron çalışma gibi ağır sömürü koşullarıyla karşı karşıya bırakılmakta, iş cinayetlerine kurban gitmektedir. Eğitim düzeyi ne olursa olsun gençlik kitleleri içinde işsizlik oranı hızla artmakta, geçim şartları zorlaşmakta ve gençlerimiz gençliklerini yaşamaktan çok uzak, çarpık düzenin esiri olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Ülke gençliği, yanlış politikalar sonucunda işsizlik ve güvencesizlik batağına mahkûm edilmiştir” dedi.

“GENÇLİK GELECEKTİR! GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!”

“19 Mayıs her ne kadar yıllardır gençlere, genç kuşaklara övgüler dizilen bir gün olarak kutlansa da, gençler evde, okulda, üniversitede, iş yerlerinde baskıcı, otoriter uygulamalarla karşı karşıya kalmakta, kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin, taleplerini dile getirmelerinin önüne sürekli yeni engeller çıkarılmaktadır ve iktidarın milliyetçi-şoven politikalarına yedeklenmeye çalışılmaktadır” diyen Beyaz, “Bugün Türkiye’de her türlü farklılıklarına rağmen gençlerin ortak bir talep içerisinde bulunduğu, kendi geleceklerine güvenle bakabilecekleri bir yaşamı arzuladıkları açıktır. Bu nedenledir ki onlara insanlığın demokratik, eşitlikçi ve evrensel değerlerini özümseyebilecekleri, savaşların olmadığı, halkların özgürlük ve barış duygularıyla bir arada yaşayacağı demokratik bir Türkiye sunabilmek hepimize sorumluluk yüklemektedir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)