Gençlik kampı yolu yapılıyor

Çorum Belediyesi, Sıklık Tabiat Parkı’nda inşa edeceği “Gençlik Kampı”nın yolunu yapmaya başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alan Gençlik Kampı projesi için geçtiğimiz günlerde Sıklık Tabiat Parkı’nda belirlenen alanda çalışmalar başlamıştı. Kamp için ayrılan alana ulaşımı kolaylaştırmak için başlanan yol çalışmaları ise devam ediyor.

2021 ilkbaharı için kampın yetiştirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Kamp alanı ile birlikte kampa giden yolla ilgili de çalışmalarımız başladı. Çevreyolundan itibaren 3 kilometrelik yol yapım çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layık.” diye konuştu.(Haber Merkezi)