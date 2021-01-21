Gençlik çalışmaları için işbirliği protokolü

Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Müftü Muharrem Biçer ile Belediye birim amirleri katıldı.

Belediye, HİTÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Müftülüğün işbirliğinde imzalanan protokol öncesinde konuşan Vali Çiftçi, Çorum’da güzel bir işbirliğine imza atıldığını söyledi.

Son 1 yıl içerisinde tüm dünyanın virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini kaydeden Vali Çiftçi, bu süreçte kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ertelendiğini, okullarda eğitime ara verildiğini belirterek, “Aşılama ile birlikte bu sürecin sonuna geleceğimize inanıyorum” dedi.

Çorum’da sportif, kültürel ve gezi faaliyetlerinde güzel sonuçlar elde edileceğini kaydeden Vali Çiftçi, kamp amacıyla Çatak’ta yapılan çalışmalarda belirli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın ise, Türkiye’nin 2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması adına gençliğe önemli görevler düştüğünü dile getirerek, “Belediye olarak şehri imar ediyoruz. Tarihi ve kültürü canlandırmak istiyoruz. Ama bunları yaparken gençliği ihmal edersek, imar ettiğimiz şehirler o gençlik tarafından yıkılır, yok edilir. Bu nedenle çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım” dedi.

6 kurumun işbirliğinde oluşturulan “gençlik çalışmaları işbirliği protokolü” kapsamında 5 ana maddenin belirlendiğini anlatan Aşgın, Çorum’da “kamp ve gezi faaliyetleri, eğitim-öğretim çalışmaları, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler, sosyal sorumluluklar ve beden ve ruh sağlığı” alanında çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Öztürk de 20 bine yakın öğrencinin bulunduğu Hitit Üniversitesi’nin protokol kapsamında tüm birikimlerini gençlerin hizmetine sunacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk tarafından imzalandı. (Haber Merkezi)