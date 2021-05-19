“Gençlik, bir milletin geleceği”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, “Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, ancak o zaman geleceğe güvenle bakabilirler” dedi.

“19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir” diyen Doğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan donanımlı gençlerle, Türkiye’nin geleceği teminat altındadır.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Gençlerimizin görev ve sorumluluğu, bu değerli emaneti yaşatarak sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır.” (Haber Merkezi)

