“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”

AGD Çorum Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan AGD Genel Başkanı Salih Turhan’a AGD Genel Merkez Müesseseler Komisyonu Başkanı Yasin Er, Ortaokullar Komisyonu Başkanı Kemal Abacı, İmam Hatipler Komisyonu Başkanı Mahmut Sami Koçak, Hanım Üyeler Komisyonu Başkanı M. Fatih Gündüz, Eğitim Komisyonu Başkanı Abdulvahap Mete, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle ve AGD Şube yöneticileri eşlik etti.

Çorum eski Milletvekili Zülfikar Gazi, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Kızılay Başkanı Hüseyin Kılıç, Yeşilay Başkanı Türker Ejder, Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yöneticisinin hazır bulunduğu istişarede özellikle toplumda yaşanan sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çorum Öğretmenevi’ndeki programın açılışında konuşan AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, katılımcılara teşekkür etti.

Yaklaşık 3 yıldır ülke genelinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini belirten Genel Başkan Turhan ise günümüzde Müslümanlar açısından ciddi problemlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Son aylarda ülkemizde 3 önemli olayın yaşandığını, özellikle son aylarda çok sayıda intihar vakasının olduğunu belirten Turhan, “Artık toplu aile intiharlarını duymaya başladık. Muhasebe yaptığımızda ne kadar acı bir hadise. Şimdi onların gerekçeleri var, bir kısmı geçim sıkıntısından dolayı diyor. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanları kötülükten kurtarmaya çalışıyoruz. Biz sadece Ankara’dan bir tek dernek olarak değil tüm ülke genelinde belli çalışmalar yapabilmek adına buradayız. Sivil toplum kuruluşlarının tabelalarına göre yaptıkları çalışmalar vardır. Ayrıca herkesin ortak dert olarak gördüğü hususlar vardır. Tabelalar bir kenara bırakılarak ortak çalışmalar yapabilmeliyiz. Özellikle gençlere yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz. Sizlerden de Çorum ve ülkenin durumu noktasında değerlendirmelerinizi almak istiyoruz” dedi.

Gençlik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğumuzu, bunun gelecekten ümitlenmek için yeterli bir sebep olduğunu, nüfusun yarısının 30 yaşın altında olduğunu kaydeden Salih Turhan, gençlerin büyük sıkıntıları bulunduğunu, bunun için tüm sivil toplum kuruluşları olarak ortak hareket ederek bir Kurtuluş Savaşı vermeleri gerektiğini kaydetti.

Apartman kültürünün yaygınlaşması ile birlikte gençlerin bireyselleşen, yalnız bir hayat yaşamaya başlayan bireyler haline geldiğini, toplumun sürekli batılla meşgul olduğunu, ecdanın emaneti olan bu vatanı geleceği taşıyacak genç nesilleri en iyi şekilde geleceği hazırlama sorumlulukları bulunduğunu da anlatan Turhan sözlerine şöyle devam etti: “Biz hep birlikte gençlerimizi kurtarmanın savaşını vermemiz lazım. Aksi takdirde tarihinden, dininden, milli ve manevi değerlendiren uzaklaşan bir nesille karşı karşıya kalabiliriz. Gençlerin yaşadıkları sıkıntıları gördüğümüzde tedirgin olduğumuz bazı hususlar var. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve oyunlarla çocukların beyinleri yıkanıyor. Son dönemde gençlerin Deist olmaya başladığına yönelik bir araştırma yayınlandı. Son yıllarda bu terimi çokça duymaya başladık. Deist, Allah’ı, peygamberi kabul ediyor ama benim hayatıma karışamaz diyor. Bu ne kadar tehlikeli bir cümledir. Gençlerimiz inancından uzaklaşıyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Sanki gençliğin kendisi bir problemmiş gibi yansıtılıyor ama bu çocuklar büyüklerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bu hale geliyor. Gençler kimi örnek alıyor, anne-babasını veya büyüklerini örnek alıyor. Evladım şunu yapma diyen anne-baba o davranışı kendi yapıyor. Aileler bir çok yanlışa, değerlerden uzaklaşmaya başladı”

Hem ülkemizde hem de dünyada Müslüman gençlerin ifsadına yönelik çok büyük çalışmalar yürütüldüğünü, son iki yılda 200’e yakın çocuğun bir oyun yüzünden intihar ettiğini, son 30 yılda 11 milyon Müslümanın öldüğünü ve bunların yüzde 90’ının Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü kaydeden AGD Genel Başkanı Salih Turhan, renk, ırk ve mezhep ayrımları ile Müslümanların birbirine düşürüldüğünü, dünyada tüm Müslümanların gözünün Türkiye’nin ayağa kalkmasında olduğunu ve bunun için hep birlikte çalışma yürütmelerinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan’ın ardından toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çeşitli konularda görüşlerini ortaya koydular.

(Volkan SINAYUÇ)