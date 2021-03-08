“Gençliğe güveniyoruz”

Programa ayrıca AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kadriye Taşdemir, Mustafa Gökgöz, Elif Tekeli, Osman Aktı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da katıldı.

TÜGVA’da gençlerle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve yarınlarına umut içerisinde baktığımız genç kardeşlerimizle bir aradayız” dedi.

“Sizler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek” diyen Ceylan, “Her birinizin ahlakına, kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmine, başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi TÜGVA’dan Asım’ın nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her gencimiz, mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Sizlerin bu bilinç ve dava ruhuna hâkim gençler olarak yetişeceğinizden hiçbir şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Ceylan'dan sonra gençlere hitaben bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptıkları ziyareti çok önemli bulduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın ülke genelinde donanımlı gençlerin yetişmesi için güzel ve anlamlı faaliyetler yaptığını belirten Ahlatcı, “Türkiye’nin yerli ve milli olma çabalarında yapılan faaliyetler ve etki alanlarında TÜGVA olarak ülkemizin geleceğinde önemli noktadasınız. TÜGVA’nın faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Yapılan programların gençlerimize olan bağlantısı ile diğer STK’lar arasında ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı da, “Vakfımızın misyonu, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemseyen; bu yaklaşımlarla düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamaktır” dedi.

Kayabaşı, vakıf çalışmalarını gerçekleştirirken kendilerine hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)