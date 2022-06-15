“Gençlerle muhabbet”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’da gençlik programlarını sunan Umut Çınar’ın konuğu olarak gençlerle muhabbetini başlattı. Aşgın, Umut Çınar’ın sorularını yanıtlarken, gençliğe güvenini ve onlara yönelik hizmetlerini anlattı. (Haber Merkezi)
Güncel 15.06.2022, 20:06
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