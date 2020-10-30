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Gençlerle “Cumhuriyet” özel

Umut Çınar'ın hazırladığı ve sunduğu Umut Gençlik Kulübü Programı ilgiyle dinlendi.

Güncel 30.10.2020, 19:52
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Gençlerle “Cumhuriyet” özel

Umut Gençlik Kulübü (10.Bölüm) "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Özel Programında Atatürk’ün yaşamı, yurt ve ulus sevgisinin yanı sıra 29 Ekim üzerine seçilmiş şiirler, hikayeler, türküler okundu. Programın sonunda gençler hep birlikte İzmir Marşını söyledi.

Genç Çınar, Nesimi Ergen, Sıla Aygün, Dilan Taşkıran ve Deniz Pala'ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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