Flaş Haberİzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
Gençlerle “Cumhuriyet” özel
Umut Çınar'ın hazırladığı ve sunduğu Umut Gençlik Kulübü Programı ilgiyle dinlendi.
Güncel 30.10.2020, 19:52
57
Umut Gençlik Kulübü (10.Bölüm) "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Özel Programında Atatürk’ün yaşamı, yurt ve ulus sevgisinin yanı sıra 29 Ekim üzerine seçilmiş şiirler, hikayeler, türküler okundu. Programın sonunda gençler hep birlikte İzmir Marşını söyledi.
Genç Çınar, Nesimi Ergen, Sıla Aygün, Dilan Taşkıran ve Deniz Pala'ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:07