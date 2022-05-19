“Gençlerine önem veren milletler hep ileri gitmiştir”

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şöyle dediler:

“19 Mayıs 1919’da atılan milli mücadele süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış ve bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Bu gün Atamızın gençlere armağan ettiği bu zaferin 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Şüphesiz, milletleri ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren milletler daima ileriye gitmiş ve geleceğe umutla bakmışlardır. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, gençlerimize emanettir.

Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için onlara büyük görev düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımızın güvencesi tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.”

(Haber Merkezi)

