Gençlerin yasağı kalktı

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının dile getirildiği açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine de izin verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin; 03 Haziran 2020 Çarşamba ve 05/06/2020 Cuma günü 14.00 – 20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri vurgulandı.

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında mahalle muhtarlarının artık mesai saatleri içerisinde hizmet verebilecekleri, Akaryakıt istasyonlarında bulunan ve araç sahipleri tarafından 1 TL ile yıkama yapılan araç yıkama bölümlerindeki yasağın kaldırılmasına da karar verildi. (Haber Merkezi)