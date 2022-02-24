“Gençlerin projelerini yakından takip ediyoruz”

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı’na ziyareti sırasında Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Kıyıklık, Ebubekir Kekeç, Ahmet Ünal, Ali Necefzade ve M. Fatih Esmer eşlik etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, Vakfın çalışmaları, faaliyetleri ve tasarladıkları projeler hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgiler verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği olarak Çorum’da gençlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine değinen Kayabaşı, “Sayın Vekilimizin vakfımıza yaptığı ziyaret sonrası iade-i ziyaret için mecliste ziyaret ettik. İlimizde yaptığımız gençlik çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Genel merkezimizin aylık düzenli olarak çıkan yayınlarını takdim ettik. Bu kapsamda Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca ziyarette, geleceğin teminatı olarak gördükleri, geleceğin Türkiye'sinin imar ve inşasında görev alacak milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetiştirilmesi ve gençlik projeleri üzerine istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜGVA’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız” dedi.

Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini gençlere emanet ettiklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Siz gençler şunu hiçbir zaman unutmayınız: Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların savunucusu olmak için çalıştık. Ülkede geleceğini başka mecralarda, başka yerlerde arayan tek bir genç kalmayana kadar misyonumuzu yerine getirmiş olamayız. Kendi medeniyet köklerinden ve hazinelerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Tarih boyunca bunu defalarca başardık, bugün de başaracağız. İnanmak ve başlamak, başarmanın yarısıdır. Bugün burada karşımda hedeflerine ulaşma konusunda kararlı, inançlı ve yola koyulmuş, dolayısıyla başarının yarısını zaten yakalamış bir gençlik görüyorum” diye konuştu.

Ziyaretleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle Enes Kayabaşı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Milletvekili Ceylan, gerek öğrenim, gerekse çalışma hayatlarında başarılarının devamını diledi. (Haber Merkezi)

