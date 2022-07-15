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“Gençlerin en fazla tercih ettiği partiyiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

Güncel 15.07.2022, 19:11
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“Gençlerin en fazla tercih ettiği partiyiz”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Gençliğin Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak ve dünyayı değiştirecek gençlik olduğunu söyledi.
AK Parti’nin genç tabanı olmadığını iddia edenlere seslenen Milletvekili Ceylan, Türkiye’de gençlik kollarına 1 buçuk milyon gencin üye olduğunu açıkladı.

“2023 HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”
2023 yolunda hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için aziz milletimize hizmet yolunda çalışmaya, gönül köprülerimizi kurmaya devam ediyoruz ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakacağız” dedi.

“GENÇLER İÇİN ÇALIŞAN VE ÖNÜNÜ AÇAN PARTİYİZ”
Gençler için çalışan ve gençlerin önünü açan bir parti olduklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Dava adamı, davasının hayranı değil davasının bağlısıdır! Reisinin izinde, davasına bağlı, batılla mücadelesi ezelden ebede süren ve hiç bitmeyecek gençlik, bu ülkede nice hizmetlerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençler için de atılan birçok hizmetin öncülüğünü ve hamiliğini yapmıştır” diye konuştu.

“GENÇLERİN HEYECANINDAN İLHAM ALIYORUZ”
Toplantıda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini ve adeta kendilerini yenilediklerini söyledi.
Türkiye'nin gençleri sayesinde yedi düvele karşı meydan okuduğunu belirten Ahlatcı, “Türkiye olarak elde ettiğimiz her kazanım gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve iktidarımızla temelini attığımız 'Güçlü Türkiye' inşasını 2053 ile taçlandıracak gençliksiniz” dedi.

GENÇLERİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRDIK
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, parti olarak gençlerin eğitimden iş hayatına, önündeki tüm engelleri kaldırdıklarına vurgu yaparak, kimsenin 3 günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Milletvekillerinden, İl Başkanına tüm Çorum teşkilatının her zaman gençlerin yanında olduğu belirten Temur, “Sayın vekilimizin telefonu biz gençler için 7 gün 24 saat açık, saat mefhumu gözetmeksizin ne zaman arasak her zaman vekilimize ulaşabiliyoruz. Çorum Gençlik Kolları olarak Adana’da katıldığımız Gençlik Şöleni’nde sayın vekilimizin çok büyük destekleri ve yardımlarını gördük. Onun için Sayın vekilime teşekkür ediyorum. Yerelde ki çalışmalarımız da bizden desteklerini esirgemeyen Sayın İl Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Toplantıya, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları katıldı.

(Haber Merkezi)

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