“Gençlerin ellerinden hayalleri çalınıyor”

Ülkemizin aydınlık yüzü ve başarılı bir doktor olabilecek Enes Kara’nın hayallerine ve hayatına, cemaat yurdundaki mobbing, eğitim sistemi, gelecek kaygısı ve yaşama dair umutların tükenmesinin sebep olduğunu belirten Topkül, “Mevcut yöneticiler, her geçen gün biz gençlerin ellerinden hayallerimizi çalıyor. Geleceğe dair umutlarımızı ve yaşama dair inancımızı kaybettiriyor” ifadelerini kullandı.

Laik ve özgürlükçü bir ülkede, bir insanın cemaat yurdunda zorla kalmasının asla kabul edilemeyeceğine dikkat çeken Topkül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Cemaat yurtları, cemaatlerin yardım adı altında toplanan finansal hareketlerini gizleyebilmesi için bir örtü, hem de yoksul halk çocuklarını kendilerine bağlayabilmek için bir araç olarak kullanıyor.

Böyle vahim olayların tekrar yaşanmaması için cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılıp kamusallaştırılmasını istiyoruz.

Öğrenci kardeşlerimizi cemaat yurtlarına mecbur bırakanlar ve gençliğimizi karanlığa hapseden, umutlarımızı elimizden alan herkesten hesap soracağız.” (Haber Merkezi)

