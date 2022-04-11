“Gençlerimizle bir arada olmak bizlere enerji veriyor”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Velipaşa Hanı’nda üniversiteli gençlerle birlikte sahur programına katılan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahlatcı, “Bugün Türkiye; siz gençlerimizden aldığımız güç ve ilhamla yarınlarına güvenle bakan, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülkedir. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların da bilincindeyiz. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir” dedi. (Haber Merkezi)

