“Gençlerimizi suçtan uzak tutmaya gayret etmeliyiz”

Emniyet ve Jandarma’nın asayiş bültenleri yanında, yerel basını da titizlikle takip ettiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Yaşları 18-19 civarında olan gençlerimizin, sık sık silahlı olaylara karıştıklarını ben de gözlemliyorum ve çok müteessir oluyorum. Gençlerin eline silah yakışmıyor, onların ellerinde kalem-kitap olmalı” dedi.

Gençlerin kimi zaman kendilerini ispatlama adına suça yeltendiklerine de vurgu yapan Vali Çiftçi, “Kendilerini faydalı işlerle kanıtlamalılar. Spora, kültür ve sanata, daha fazla yüksek öğrenime yönelmeliler. Daha donanımlı, bilgili olmaya ve enerjilerini hem kendilerine, hem topluma faydalı işler için değerlendirmeye çalışmalılar.” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, suça bulaşmanın, genellikle başıboşluktan, meşgalesizlikten kaynaklandığını belirterek, gençleri suçtan uzak tutmak için neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)