“Gençlerimize güveniyoruz”
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Muhammed Taha Derin yayınladığı mesajda, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca ve kurtuluşa döndüğü tarih olduğunu söyledi.
Güncel 18.05.2022, 22:30
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı bu günün aynı zamanda, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan edilmesini son derece anlamlı olduğunun altını çizen Derin, “Türkiye Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet edilmiştir ve ülkemizin geleceği, kendini her anlamda çok iyi yetiştirmiş gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Gençlerimize güveniyor, 103 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini layıkıyla geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz” dedi.
Derin, bayramı yürekten kutlayarak başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.
(Volkan SINAYUÇ)
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