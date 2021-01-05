“Gençlerimiz hem işsiz, hem borçlu”

AKP hükümetinin CHP’li milletvekillerinin KYK borçlarının silinmesine ilişkin önerisini kabul etmediğini hatırlatan Topkül, yandaşların vergi borçlarının yerine, gençlerin geleceğini ipotek altına alan KYK borçlarının silinmesini istedi.

Topkül, “KYK borçları ve üniversite mezunu gençlerin iş bulamaması, ailesinden utana sıkıla harçlık alan ve maddi imkansızlıklar yüzünden geceleri uyuyamayan, ailesinin yüzüne bakamayan genç nesiller oluşmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

KYK BORÇLARI SİLİNSİN

“Atamızın Cumhuriyeti emanet ettiği milyonlarca genç, 2021 yılı Türkiye’sinde KYK kredi borçlarını ödeyememektedir.

Gençler borçla okuyor, mezun oluyor, ancak iş bulamıyor ve sonucunda her sene giderek artan sayıda öğrencimiz okulu bitirdikten sonra KYK Kredi borçlarını yüksek faizle geri ödemek mecburiyetinde kalıyor.

AKP iktidarı döneminde genç işsizliğimiz cumhuriyet dönemi rekorlarını kırmaktadır. Genç işsizlik oranımız %25'e dayanmış ve 4 gençten biri işsiz diğerleri ise asgari ücretin altında çalışmaya mahkum edilmiştir.

Gençlerin büyük çoğunluğu hem işsiz hem borçlu ya da yarınını planlayamayacak derecede güvencesiz olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Tüm bunların üstüne bir de KYK borçları ekleniyor!

Sosyal devlet anlayışı olmadığı için öğrenciyi birer müşteri gibi gören zihniyet yüzünden gençler okurken kredi almak zorunda kalıyor. Mezun olduktan sonra da bu krediyi ödeyebilecek bir iş bulamadıkları için yüksek faizler eşliğinde 30 bin liraları bulan borç yüküyle karşılaşan gençlerin geleceklerine dair umudu tükeniyor. Çok sayıda genç arkadaşımız için yasal işlem başlatılmış durumda.

CHP Milletvekillerimizin KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ve yapılandırılması talepleri her seferinde mecliste AKP-MHP ittifakı tarafından reddedilmiştir. En son Kasım ayında CHP Milletvekillerimiz tarafından KYK borçlarının silinmesi çağrısı yine AKP iktidarı tarafından kabul edilmemiştir.

SARAY rejimi işine gelince bir kararname ile birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçlarını silebiliyor. Demek ki isteyince oluyor! Bu durum karşısında bizler de yandaşların vergi borçları yerine KYK borçlarının silinmesini istiyoruz .

Gençler AKP nin 18 yıldır bitmeyen masalları karşısında

- Düşünceleri ciddiye alınsın istiyor

- Ekonomik Özgürlük istiyor

- İş bulabilmek için torpil değil eşit haklar istiyor

- En çokta ADALET istiyor !!!

Ve biliyoruz ki 97 yıldır Türk evlâtlarına kol kanat geren onların sorunlarına çözüm arayan ve bunu başarabilecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. CHP, daima genç kardeşlerimizin geleceğe umutla bakmalarının teminatı olacaktır.”