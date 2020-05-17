“Gençlerimiz en büyük zenginliğimiz”

Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs’ın Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük bir adım olduğunu belirten Doğan, “Tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin geldiği noktanın başlangıcı, Atatürk’ün doğum günüm dediği ve bugünü Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’tır” dedi. (Haber Merkezi)