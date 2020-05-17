Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs’ın Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük bir adım olduğunu belirten Doğan, “Tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin geldiği noktanın başlangıcı, Atatürk’ün doğum günüm dediği ve bugünü Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’tır” dedi. (Haber Merkezi)
“Gençlerimiz en büyük zenginliğimiz”
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Kurtuluş mücadelemizin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 ‘un 101.yıldönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz” diyerek, 19 Mayıs’ın kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu söyledi.
17 Mayıs 2020 Pazar 18:36
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