Gençlere yönelik yarışmalar başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nde gençler arası şiir, müzik, tiyatro, bilgi yarışması ve münazara liginden oluşan kategorilerle yarışmalar düzenlenecek.

Şiir, Müzik, Tiyatro, Bilgi ve Münazara Liginden oluşan kategorilerde düzenlenecek olan yarışmalarla genç yetenekler belirlenecek.

Yarışmalar için başvuruların 15 Mart’a kadar devam edeceği dile getirilirken yaraşmalarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak isteyenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesi ve Gençlik Merkezlerine başvuracağı kaydedildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

