Gençlere yönelik yarışmalar başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat yarışmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Güncel 10.03.2022, 17:49
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nde gençler arası şiir, müzik, tiyatro, bilgi yarışması ve münazara liginden oluşan kategorilerle yarışmalar düzenlenecek.
Şiir, Müzik, Tiyatro, Bilgi ve Münazara Liginden oluşan kategorilerde düzenlenecek olan yarışmalarla genç yetenekler belirlenecek.
Yarışmalar için başvuruların 15 Mart’a kadar devam edeceği dile getirilirken yaraşmalarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak isteyenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesi ve Gençlik Merkezlerine başvuracağı kaydedildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
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|2. Konyaspor
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|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
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|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
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|11. Gaziantep FK
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|12. Galatasaray
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|13. Antalyaspor
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|23
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
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|55
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|27
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|46
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|44
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|26
|42
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|39
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|37
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|35
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|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
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|47
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|45
|7. Tottenham
|26
|45
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|40
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|27
|35
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|28
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|33
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|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
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|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18