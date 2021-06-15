“Gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilsin”

Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde evlenmeye niyeti olduğu halde düğün masraflarını karşılamayacak olan çok sayıda genç çiftin bulunduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “2020 yılında çiftlerin evlenme oranı bir önceki yıla göre azaldı. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli. Ayrıca çiftlerin ve düğün sektöründe çalışan vatandaşların mağdur olmaması için düğünlerin başlama takvimi vakit kaybedilmeden açıklanmalı” dedi.

“KREDİLER PİYASA VE ESNAFI CANLANDIRIR”

Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini söyleyen Palandöken, “Evlenmek niyetiyle sözlenen, nişanlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle ekonomik kayıplar yaşandığı için düğün hayallerini başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Bu çiftlerimizin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır.” şeklinde konuştu.

Firmaların da evlenecek çiftler için cazip kampanyalar düzenleyerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü: “Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamalar mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, boyacıdan inşaatçıya, çiçekçiden pastacıya, kuaförden fotoğrafçıya kadar 415 meslek koluna birden etki ediyor. Özellikle yaz sezonunda düğünler esnafa ve ekonomiye adeta nefes oluyor. Hem esnafı ve piyasayı canlandırmak hem de gençlerin yuva kurmasını sağlamak için evlilik kredilerine ek olarak firmalar da genç çiftler için zam yapmaktan kaçınarak cazip kampanyalar düzenlemeli. Yeni evlenecek çiftlere özel indirimler, promosyonlar, artı taksit imkanları sunarak firmalar da elini taşın altına koymalı”

(Haber Merkezi)

