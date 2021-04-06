“Gençlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız”

TÜGVA Çorum İl Temsilciliği’nin teşkilat buluşmaları toplantısına katılan Enes Eminoğlu, Türkiye’nin tarihi bir sürecin içerisinden geçtiğini belirterek gençlere bazı mesajlar verdi.

TÜGVA İl Temsilciliği’nin teşkilat buluşması Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Kariyer Yönetimi Başkanı Emrah Özgül ve Teşkilat Bölge Sorumlusu Osman Faruk Demirli ve TÜGVA üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.



TEŞKİLAT BULUŞMASI

Toplantıda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Çorum teşkilatı olarak yaklaşık bir yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmalarla dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Bilinçli ve donanımlı bir teşkilat oluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Enes Kayabaşı, mili ve manevi değerlerine önem veren, çağın şartlarına ayak uyduran, kutsal değerleri için bir adım geri durmayan bir gençlik oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da toplantıda gençlere mesaj verdi. TÜGVA olarak 2021 yılının Ayasofya’nın Fethi ve Fatih yılı olarak ilan ettiklerini belirten Enes Eminoğlu, kutlu bir yolculuk içinde olduklarını, Türkiye’nin kabuğunu aştığını ve bulunduğu coğrafyada söz sahibi olduğunu dile getirdi.



Eminoğlu, teşkilat buluşmasında şu görüşlere yer verdi; “81 il, 520 ilçede şu anda çalışıyoruz, inşallah daha da artarak 600’ü aşkın ilçede faaliyete geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekten heyecanı, aşkı, motivasyonu yüksek kardeşlerimiz canla, başla çalışıyor. Çorum’da da kardeşlerimizin varlığı bizim çalışma azmimizi, heyecanımızı artırıyor. Ben bu yüzden özellikle bu pandemi döneminde ki gayretiniz için, bütün gençlere ulaşma noktasında yaptığınız çalışmalardan dolayı TÜGVA Çorum’da görev alan her bir kardeşimi tebrik ediyor ve canı gönülden kutluyorum.

TÜGVA ÇORUM EKİBİNE TEBRİK

TÜGVA gibi önemli bir gençlik topluluğunun çatısı altında bulunmak bizim için önem arz ediyor. Bu zamanlarda gençliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Geleceğe, değerlerine sahip çıkan, sahip çıkmaktan öte değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmak boynumuzun borcu. Bunun için birlikte çalışacağız. TÜGVA, bu kapsamda önemli bir yer teşkil eden gençlik kuruluşudur. Sözlerimi tamamlamadan da Tügva Çorum olarak yapılan çalışmalardan dolayı da Enes kardeşime de teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu dönemde daha fazla gayret etmeliyiz. Yapacağımız çalışmaların dünyanın bütün mazlum ülkelerine etki edeceğini unutmayalım. Canla, başla, aşkla ve heyecanla gayret ederek bu çalışmanın içerisinde olacağız”

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu; Alaca ilçe temsilcisi Muhittin Koçak, Osmancık İlçe temsilcisi Hasan Emre Aydın, Sungurlu İlçe temsilcisi Serdal Tokatlı, İskilip İlçe temsilcisi Alihan Deveci, Kargı İlçe temsilcisi Ali Nejat Akpınar ve Bayat İlçe temsilcisi Muhammed Demirtaş’a rozetlerini takdim ederek görevlerinde başarı dileklerini iletti.



Program, TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı’nın, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’na ve Genel Başkan yardımcılarına hediye takdimi ile son buldu.

“EĞİTİME DESTEKLER ARTARAK SÜRECEK”

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ayrıca Eğitime Destek Platformu’nun düzenlediği toplantıya da katıldı. Çorum Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yandımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Müftü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Ayhan Boyraz ile TÜGVA İlçe Temsilcileri de hazır bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve altyapı oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği sağlanması, ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceğini istişare ettiklerini söyledi.

Milletvekili Ceylan da pandemi koşullarında gerekli önlemleri alarak milli ve manevi değerlerin bilincinde bir gençlik için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Toplantıda konuşan TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu ise Türkiye Gençlik Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

