Gençlerden yaban hayatı duyarlılığı

Öğrenciler, hayallerin harmanlanması anlamına gelen “Çeşn-i Hayal” projesi için Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdiler.

Görüşmenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yönlendirilen öğrenciler, kendilerine tahsis edilen belediye aracı ile birlikte yaban hayvanlarını besleme alanlarına giderek mama kaplarını ağaçlara sabitlediler.

Hayvanların su ve yiyecek ihtiyacını karşılayan öğrenciler, kendilerine destek veren başta Çorum Belediyesi olmak üzere Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar’a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)