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Gençlerden Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güncel 27.08.2021, 22:36
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Gençlerden Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Çorum’da sanayici ve iş insanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri ile görüşmeler yapan ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’nda (Yunus Emre Parkı) gençlerle bir araya geldi.

İlk olarak park içerisinde bulunan gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, neredeyse adım başı fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak hemen hemen tüm gençlerle fotoğraf çekindi.

Yüzlerce genç tarafından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı sohbet toplantısında gençlere kulak veren Kılıçdaroğlu, park içerisinde gezinti yapan vatandaşlarla da sohbet etti. (Taner ŞİMŞEK)

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