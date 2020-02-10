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Gençlerden ilginç sigara etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor il Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü etkinlileri çerçevesinde ortaklaşa faaliyet gerçekleştirdi.

Gençlerden ilginç sigara etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor il Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü etkinlileri çerçevesinde ortaklaşa faaliyet gerçekleştirdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:29
Gençlerden ilginç sigara etkinliği

Gençlerin, Sigara Maketini dövmesi ve bunu da sosyal medya hesaplarında yayınlaması ilgi çekerken, söz konusu maketi sopalarla ve ellerindeki dövizle döven gençler, baraj etrafında dondurucu soğukta yürüyüş yaparak farkındalık faaliyetini tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü etkinliğini AHL Alışveriş Merkezine taşıyarak Alış Veriş Merkezine Dumansız hava Sahası Logosunu giydirdi. AVM yönetimi sosyal sorumluluk gereği İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hareket ederek AVM‘nin dış cephe dev akranında dumansız hava sahasının logosunu ve Çorum’un simgesi Saat kulesini yansıttı.

Abdalata Köyü fidan dikimi etkinliğinde ise farkındalığı artırmak amacıyla Sigaranın zararlarını anlatan afişler açıldı broşürler dağıtıldı. (Haber Merkezi)

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