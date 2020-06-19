Gençlerden Babalar Günü kutlaması
Gençlik Merkezleri Müdürü Mehmet Tığlı ile Mahmut Atalay ve Akkent Gençlik Merkezleri’nin öğrencilerinden oluşan bir grup, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm babaların Babalar Günü’nü kutladılar. (Haber Merkezi)
Güncel 19.06.2020, 20:13
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