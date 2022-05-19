Gençlerden 103.yıl yürüyüşü

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluş müdürünün de katıldığı gençlik yürüyüşünde gençler sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan attı.

Türk Bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri eşliğinde Gazi Caddesi boyunca yürüyen gençlere, yurttaşlar da destek verdi.

Belediye Bandosu’nun seslendirmiş olduğu maşlar eşliğinde yürüyen gençler, 19 Mayıs’ın 103’üncü yılı sevincine ortak oldular.

(Taner ŞİMŞEK)