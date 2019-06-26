Gençler yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

24 Haziran - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında devam edecek olan yaz kursları Buhara Kültür Merkezi`nin yanı sıra Bahçelievler, Mimar Sinan, İkbal ve Akkent Gençlik Merkezlerinde devam ediyor. Yaz kurslarına 3 bin 917 öğrencinin devam ettiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gençlik merkezlerimizin yaz kurslarında eğitime destek kursları, sanat ve yetenek kursları, spor kursları ve Kur'an-ı Kerim dersleri gibi çok sayıda kurs açtık. Öğrencilerimiz bu kurslarımızdan faydalanıyor. Bunların yanı sıra gitar bağlama, akıl oyunları, mental, drama, model, uçak, Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, İngilizce ve Sosyal Bilgiler alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen ve boş vakitlerini faydalı bir şekilde geçirmek isteyen gençlerimiz bu merkezlerimizden istifade ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak gençlerimizi bu kurslardan faydalandırarak onları geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlik merkezlerindeki yaz kurslarına katılan öğrencilerin 6 bin 217'si Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilimler gibi eğitime destek kurslarına, Bin 607'si gitar, bağlama, akıl oyunları, mental, drama ve model uçak gibi sanat ve yetenek kurslarına, Bin 794 öğrenci ise bowling, buz pateni, basketbol, yüzme gibi farklı dallarda ki sportif kurslarına katıldığını söyledi.

Başkan Aşgın, öğrenciler arasında dayanışmanın, kardeşliğin, iletişimin güçlenmesi ve kendilerini ifade etmeleri için yaz kurslarının büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

GELECEĞİN SPORCULARI YETİŞİYOR

Belediyemiz tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında geleceğin sporcularının da yetiştiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür Merkezi ve Mevlana Spor salonunda her yıl binlerce gencin tatillerini daha verimli geçirmeleri için yaz spor okullarını düzenlediklerini vurguladı. Başkan Aşgın, satranç, buz pateni, yüzme, dart, halk oyunları, futsal, judo, taekwondo, karate, güreş, boks gibi 24 branştan ve 109 kurstan oluşan yaz spor okullarına 2020 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Çorum Belediyesinin spora yaptığı katkıların altını çizen Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni stadyum, spor tesisi ve mahallelere inşa edilen spor salonlarıyla geleceğin sporcularının yetişmesi için üstün gayret gösteriyoruz. Öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini amaçlıyoruz. Yaz spor okullarının tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Belediye’nin Yaz spor okulları 25 Ağustos tarihinde sona erecek.

(Volkan SINAYUÇ)