“Gençler Süpermen’i biliyor ancak Nene Hatun’u bilmiyor”

Programın açış konuşmasını yapan Çorum Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, her milletin tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olaylar bulunduğunu belirterek Türk milletinin dönüm noktalarından birinin de Kurtuluş Savaşı olduğunu anlattı. Bu savaştan ülkenin büyük maddi ve manevi kayıplarla çıktığını belirten Yaz, Anadolu üzerinde oynanmak istenen oyunların yine Anadolu halkı tarafından bozulduğunu kaydetti. Anadolu halkının bunu yaparken de canından kanından ve malından feragat ettiğini vurgulayan Yaz, bu mücadelenin sadece erkeklerin mücadelesi olmadığını kadınların da büyük emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Araştırmacı yazar İlknur Bektaş ise konuşmasında yeni neslin Süperman ve Batman ile büyüdüğünü sorulduğunda bunların herkes tarafından bilinirken bir Nene Hatun, bir Şerife Bacı sorulduğunda isimleri dışında hatırlanan bir şey olmadığını kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri konferansta milli mücadele döneminde vatanı için gözünü kırpmadan savaşan kadın kahramanların anlatılacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Savaş döneminde cephede vatanı için düşmanla çarpışan askerlere yaptıkları fedakârlıklarla tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kadınların öykülerinin anlatılacağı konferansımıza tüm Çorum halkını davet ediyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)