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Gençler sosyal mesafeyi unuttu

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler sokak izninin başladığı saat 11.00’de cadde, park ve sahalara akın etti. 

15 Mayıs 2020 Cuma 15:14
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Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süre kalktığı 15-20 yaş arası gençler sokaklara akın etti. Sıcak havayı da fırsat bilen gençler, 42 gün aradan sonra arkadaşlarıyla özlem giderdi. Çoğunluğunun maske takmadığı gözlenirken, bazı gençlerin de sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi. 
“SINAV KAYGISI TAŞIYORUZ”
Kentin en işlek yeri Gazi Caddesi’nde adım atılacak yer olmazken, yasağı delip parklara akın eden gençler şeritlerin arasında sohbet etti, oyun oynadı. Kimisi banklarda otururken, kimisi çimenlerde piknik yaptı. Yaşları 18 olan Yağmur Alkan ve Özberk Metin, sokağa çıkmayı özlediklerini söylerken, Metin en çok sınav kaygısı içinde olduklarından dert yandı. 
“MUTLUYUZ, ÖZGÜRÜZ”
Yaşları 16 olan Eda, Mustafa ve Burak da evde çok sıkıldıkları için kendilerini sokağa attıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Uzun zamandır evde çok bunaldıklarını ifade eden Eda, “Özgürlük güzel şey, umarız en kısa sürede bu günler geride kalır” dedi. 
“EN SONUNDA SOKAKLARA ÇIKABİLDİK”
17 yaşındaki Emre ise, “En sonunda sokaklara çıkabildik. Artık dışarıyı unutmuşuz. Etrafıma bakıyorum şükrediyorum. Çıkamıyorduk dışarı koronadan dolayı. Bize bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu korona belası geçer, arkadaşlarımıza, kafelerimize kavuşuruz. Arkadaşlarımızla sarılabiliriz.” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:05
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