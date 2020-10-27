“Gençler bir saniyeyi bile boşa geçirmesin”

Ziyarette ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Külcü ve Öğrenciler yer aldı. Ziyarette konuşan Vali Mustafa Çiftçi, öğrencilere kendi bilgi birikimi ve tecrübelerini örneklerle anlattı.

Üniversite hayatına yeni başlayan öğrencileri tebrik ederek başlayan Vali Çiftçi, bilgi birikimi ve tecrübelerini, kendi yaşamından örnekler vererek öğrencilerle paylaştı. Mustafa Çiftçi, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında neler yapmaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini de aktardı.

Öğrencilerden bir dakikalarını bile boş geçirmemelerini isteyen Vali Çiftçi; “Sizlere tavsiyem önümüzdeki günlerde üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak, hocalarınız size bazı kitaplar ve notlar tavsiye edeceklerdir. Sizler sadece bu kitap ve ders notları ile yetinmeyin, başka kaynaklarla da kendinizi takviye edin, yetiştirin” dedi.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Kaymakam olmak için kaydolduğunu kaydeden Vali Çiftçi, gençlere hedeflerini belirlemelerini ve ideallerinin peşinde koşmalarını öğütledi. Öğrenciliğinde kendisine “istikbalde vali olacaksın” denseyde ihtimal vermeyeceğini, ancak idealini gerçekleştirmek için öğrencilik hayatının bir saniyesini bile boşa geçirmek istemeyeceğini ifade eden Çiftçi, şimdiki aklım olsa vizeler, finaller bitip, okullar tatil olsa dahi, ben tatil bile yapmazdım” diye konuştu.

20-25 yıl sonra bu makamlarda şimdiki öğrencilerin olacağına işaret eden Vali Çiftçi, öğrencilerin ev verimli çağlarında iken kendilerine yatırım yapması gerektiğini, çok çalışmalarını, bol bol kitap okuyarak vakitlerini geçirmelerini, hayatın zor kısmının okul bittikten sonra başladığını bildirdi.

Öğrenciler Vali Çiftçi’ye kendilerini kabulünden ve mesleki tecrübelerini paylaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine gösterilen yakın ilgiye teşekkür ettiler. Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)